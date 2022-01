BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce jeudi 20 janvier 2022 :



- Plan blanc à La Réunion : un dispositif de crise exceptionnel

- Jeux des îles 2023 : 24 disciplines représentées

- Réélection d'Ibrahim Patel à la CCIR : le tribunal administratif tranche ce jeudi

- Dengue : 69 nouveaux cas confirmés, un décès supplémentaire survenu en août dernier

-La pa Météo France i di, sé zot i di - Il pleut ici et là sur l'île

C'est une première dans l'histoire sanitaire récente de La Réunion selon le CHU : ce mercredi 19 janvier 2022, le Plan Blanc a été activé dans les établissements de santé de l'île, compte tenu de la dégradation rapide de la situation sanitaire. Face à l'afflux important de malades de Covid-19 ces dernières semaines, les hôpitaux ont en effet décidé de tirer la sonnette d'alarme, et de déclencher ce dispositif de crise exceptionnel, de façon officielle

C'est du jamais vu : 24 disciplines seront présentes aux Jeux des îles de l'océan Indien en 2023, à Madagascar. Une décision prise à l'issue d'une réunion entre le Comité régional olympique et sportif (CROS) de La Réunion et le Comité international des Jeux. Six nouvelles disciplines font leur entrée.

Suite au recours porté par Myriam Boullay dans le cadre de l'élection à la Chambre de commerce et d'industrie, le tribunal administratif doit rendre son jugement ce jeudi 20 janvier 2022. La réélection d'Ibrahim Patel en tant que président est contesté par cette dernière, poussant le rapporteur public à conclure à l'annulation du vote. Le juge rendra son avis à 10h30 au tribunal administratif

Du 27 décembre au 9 janvier 2022, 69 cas de dengue ont été confirmés (contre 45 pour la quinzaine précédente) dans 13 communes de l'île. Le nombre de nouveaux cas est en progression constante. A noter qu'un décès supplémentaire survenu au mois d'août 2021 a été confirmé par les autorités

Quelques averses éparses sont attendus sur l'île ce jeudi. Le ciel s'annonce rempli de nuages dès la matinée notamment dans le nord, jusqu'à Saint-Gilles dans l'ouest et jusqu'à Saint-Benoît dans l'est. Il va pleuvoir, surtout dans les hauteurs et dans le sud, le temps s'annonce plus sec. L'après-midi sera pluvieux sur l'ensemble de l'île et quelques coups de tonnerre peuvent être attendus dans l'après-midi. En fin de journée, le nord redeviendra lumineux. Il fera chaud avec 32 degrés sur le littoral et 27 à Cilaos. Matante Rosina va piocher dans ses robes les plus légères pour éviter de trop transpirer !