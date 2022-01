Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

Quelques averses éparses sont attendus sur l'île ce jeudi. Le ciel s'annonce rempli de nuages dès la matinée notamment dans le nord, jusqu'à Saint-Gilles dans l'ouest et jusqu'à Saint-Benoît dans l'est. Il va pleuvoir, surtout dans les hauteurs et dans le sud, le temps s'annonce plus sec. L'après-midi sera pluvieux sur l'ensemble de l'île et quelques coups de tonnerre peuvent être attendus dans l'après-midi. En fin de journée, le nord redeviendra lumineux. Il fera chaud avec 32 degrés sur le littoral et 27 à Cilaos. Matante Rosina va piocher dans ses robes les plus légères pour éviter de trop transpirer ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

