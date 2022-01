Publié il y a 9 heures / Actualisé il y a 8 heures

Suite aux constatations faites par l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) et à la reconnaissance terrain effectuée le 19 janvier 2022 par les services de l'OVPF, du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), de l'office national des forêts (ONF) et du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), les conditions pour une réouverture partielle de l'enclos du Piton de la Fournaise sont réunies. Le préfet de La Réunion a décidé de revenir en phase de vigilance du dispositif spécifique ORSEC du Volcan du Piton de la Fournaise à compter du vendredi 21 janvier 2022 à 8h. Nous mettons ci-dessous le communiqué de la préfecture pour plus d'informations. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

