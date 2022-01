Publié il y a 9 heures / Actualisé il y a 5 heures

À quelques jours de la reprise des classes après les vacances de l'été austral, la rectrice de région académique, Chantal Manès-Bonnisseau s'est rendue jeudi 20 janvier 2022 à l'école élémentaire Bouvet à Saint-Denis. L'occasion pour elle de discuter plus en détail des nouvelles modalités du protocole sanitaire dont la gestion des cas contact au sein des établissements. Elle a notamment annoncé que le protocole appliqué sera le même qu'en Métropole, à savoir l'évolution des règles d'isolement pour les cas avérés et les cas contact en fonction de l'âge ou du statut vaccinal de l'élève. Le protocole niveau 3 sera appliqué dans les écoles élémentaires, tandis que le protocole niveau 2 sera en place dans les collèges et lycées. La rectrice a aussi évoqué le principe de l'école ouverte qui a lieu dans les établissements un peu partout sur l'île, afin d'expliquer ce que cela apporte aux élèves en difficulté. L'accompagnement des enfants victimes de l'incendie de la Marina a aussi été abordé : ils auront droit à des aides spéciales dont un rachat de fournitures scolaires.

