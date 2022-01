Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 5 heures

L'URPS MK OI (Union régionale des professionnels de santé masseurs-kinésithérapeutes de l'océan Indien) participe à la promotion du programme de prévention ICOPE (Integrated Care for Older People) de l'Organisation mondiale de la santé : des soins intégrés pour les seniors. Un défi est donc lancé aux kinésithérapeutes de La Réunion et Mayotte : 500 évaluations initiales des capacités intrinsèques des personnes de personnes de 60 ans et plus, réalisées via l'application "ICOPE Monitor", entre mi janvier et mi février 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'URPS MK OI (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

