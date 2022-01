BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 21 janvier 2022 :



- Le gouvernement prévoit l'application du pass vaccinal à partir de lundi

- Pass vaccinal : le Conseil constitutionnel rend son avis ce vendredi

- Les prix à la consommation augmentent de 0,4 % en décembre 2021

- Saint-Denis : top départ des Nuits de la lecture

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça souffle fort sur La Réunion

Le gouvernement prévoit l'application du pass vaccinal à partir de lundi Le pass vaccinal, qui remplacera le pass sanitaire, entrera en vigueur lundi 24 janvier pour les personnes de plus de 16 ans, a annoncé le Premier ministre Jean Castex ce jeudi 20 janvier lors d'une conférence de presse. Il servira à accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels et aux transports publics interrégionaux, dans l'éventualité où le Conseil constitutionnel devait valider le texte en l'état. Son avis est attendu ce vendredi sur la question. Pass vaccinal : le Conseil constitutionnel rend son avis ce vendredi

Saisi par une soixantaine de députés et de sénateurs de l'opposition, Conseil constitutionnel rend sa décision ce vendredi 21 janvier 2022 sur le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Si le groupe La France insoumise est opposé au pass vaccinal, les sénateurs socialistes, eux, exigent un encadrement strict de la loi. Si les Sages donnent leur feu vert, le pass vaccinal pourrait être appliqué dès ce week-end, soit avec une semaine de retard par rapport au calendrier voulu par le gouvernement

En décembre 2021, les prix à la consommation augmentent de 0,4 % à La Réunion. Cette hausse est principalement due à celle des prix des services, en particulier ceux du transport aérien, des services de santé, de l'entretien des véhicules et des assurances. Elle est aussi liée, dans une moindre mesure, à la hausse des prix de l'habillement et des produits pétroliers. À l'inverse, les prix de l'alimentaire reculent, tirés par ceux des fruits frais qui baissent en pleine saison. Sur un an, les prix augmentent de 3,3 % à La Réunion et de 2,8 % en France hors Mayotte.

Saint-Denis : top départ des Nuits de la lecture



Les Nuits de la lecture, évènement incontournable pour petits et grands fait son grand retour sur l'île. La ville de Saint-Denis a tenu une conférence de presse ce jeudi 20 janvier 2022, en présence des élues Sonia Bardinot et Jacqueline Payet, respectivement en charge de la culture et de l'illettrisme. Mary Jo Lo-Thong, directrice de la Dac (direction des affaires culturelles) y a également participé, les Nuits de la lecture étant un dispositif lancé par le ministère de la Culture. Les nuits de la lecture auront lieu dans tout le réseau de lecture publique de la ville, jusqu'au samedi 22 janvier.

Le vent se lève pour cette fin de semaine va souffler dans le nord-est avec quelques pluies pour l'accompagner. Il faudra s'attendre à des rafales entre 50 et 60 km/h le long des côtes nord-ouest et sud-est. En montagne, ce sera entre 70 et 80 km/h sur les crêtes comme au Maïdo. Les averses, elles, vont se renforcer dans l'ouest, du Port jusqu'au sud, à Saint-Philippe. En cause : un système à l'ouest de l'île qui va donc nous apporter quelques précipitations. Les averses vont s'étendre au centre du département ensuite.