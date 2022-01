J'aime la France tropicale, avec ses fruits merveilleux et sa cuisine créole sous influences africaine, indienne, européenne et chinoise. Entre rougail saucisses, cari la patte cochon et samoussas, on se régale à chaque repas. Et la France n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle est métissée.🏝☀️🥥🌶🍍🇫🇷 Chez Jo Manapany Officiel Chez Ti Fred Charcuterie Jean-Claude