Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 13 heures

Le vent se lève pour cette fin de semaine va souffler dans le nord-est avec quelques pluies pour l'accompagner. Il faudra s'attendre à des rafales entre 50 et 60 km/h le long des côtes nord-ouest et sud-est. En montagne, ce sera entre 70 et 80 km/h sur les crêtes comme au Maïdo. Les averses, elles, vont se renforcer dans l'ouest, du Port jusqu'au sud, à Saint-Philippe. En cause : un système à l'ouest de l'île qui va donc nous apporter quelques précipitations. Les averses vont s'étendre au centre du département ensuite. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

