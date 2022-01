Le 1er système dépressionnaire tropical de la saison 2021-2022 sur le Sud-Ouest de l'océan Indien a été observé. Le CMRS cyclones de Météo-France La Réunion a démarré le suivi d'une zone perturbée ce vendredi 21 janvier 2022, une date "exceptionnellement tardive pour un 1er système de la saison".

""Zone Perturbée" signifie qu'il s'agit pour le moment d'un système de faible intensité et encore assez mal organisé. Le minimum dépressionnaire associé transitait cet après-midi à environ 400 km au nord de La Réunion (d'où le renforcement du vent prévu cette nuit et quelques orages passant au nord de l'île) et se dirigera vers la côte malgache samedi" détaille Météo France.

Il existe un risque que ce système atteigne d'ici ce week-end le stade de dépression tropicale voire de tempête tropicale à proximité de Madagascar puis possiblement du côté du Mozambique en début de semaine prochaine, mais avec une prévision très incertaine.