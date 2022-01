En décembre 2021, les prix à la consommation augmentent de 0,4 % à La Réunion. Cette hausse est principalement due à celle des prix des services, en particulier ceux du transport aérien, des services de santé, de l'entretien des véhicules et des assurances. Elle est aussi liée, dans une moindre mesure, à la hausse des prix de l'habillement et des produits pétroliers. À l'inverse, les prix de l'alimentaire reculent, tirés par ceux des fruits frais qui baissent en pleine saison. Sur un an, les prix augmentent de 3,3 % à La Réunion et de 2,8 % en France hors Mayotte. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les prix à la consommation des ménages augmentent de 0,4 % en décembre 2021 à La Réunion. La hausse des prix se poursuit pour l’énergie, les services – en particulier pour les transports – et les produits manufacturés. Les prix du tabac sont quasi stables, tandis que ceux des produits alimentaires reculent. Sur un an, les prix augmentent de 3,3 % à La Réunion et de 2,8 % en France hors Mayotte.





L’augmentation des prix des services se poursuit en décembre : + 0,7 % après +0,6 % en novembre. De manière saisonnière, la hausse des tarifs des services de transport est plus marquée en fin d’année. Dans une moindre mesure, le relèvement des prix des services de santé (+ 0,7 %) et des " autres services " (+ 0,5 %) se poursuit également. Les prix de l’entretien et la réparation des véhicules, des assurances et des services culturels augmentent.



Par ailleurs, les prix des loyers et services rattachés ainsi que ceux des services de communications sont stables. Sur un an, les prix des services augmentent de 3,0 % à La Réunion et de 1,8 % en France.

Les prix des produits manufacturés augmentent de 0,4 % en décembre. Ils sont tirés essentiellement par le relèvement des prix de l’habillement et des chaussures (+ 1,8 %). L’an dernier, à la même période, la hausse était de 1,2 %. Les prix des " autres produits manufacturés " augmentent de 0,1 % après + 0,3 % en novembre et + 0,2 % en octobre. Les prix des véhicules neufs et des téléviseurs augmentent légèrement tandis que ceux des meubles, des téléphones portables et du gros électroménager sont en baisse. Par ailleurs, les prix des produits de santé sont stables après plusieurs mois de légers reculs depuis juillet 2021.



Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 1,0 % à La Réunion et de 1,2 % en France. La hausse des prix de l’énergie se poursuit moins fortement que le mois précédent : +1,3 % en décembre après + 5,3 % en novembre. Les tarifs des produits pétroliers augmentent de 1,8 % du fait des hausses concomitantes des prix des carburants et de la bouteille de gaz. Les tarifs de l’électricité restent stables. Sur un an, les prix de l’énergie augmentent de 22,1 % à La Réunion et de 18,5 % en France.

Évolution en glissement annuel de l’indice des prix à la consommation à La Réunion et en France hors Mayotte Les prix des produits pétroliers augmentent davantage : + 31,3 % à La Réunion et + 22,6 % en France. Les prix du tabac sont quasi stables en décembre (+ 0,1 %). Sur un an, ils augmentent fortement à La Réunion (+ 7,3 %) alors qu’ils sont stables en France hors Mayotte.

Les prix de l’alimentaire baissent de 0,8 % tirés par le recul des prix des produits frais (- 11,2 %), notamment les fruits en pleine saison. Ceux des légumes augmentent mais dans une moindre mesure. Hors produits frais, les prix augmentent de 0,2 %. Sur un an, les prix de l’alimentaire augmentent de 1,2 % à La Réunion et de 1,4 % en France.