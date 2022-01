BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 22 janvier 2022 :



- Après deux ans de sécheresse, le grand retour de la saison des pluies

- Le 22 janvier 2002, le cyclone Dina dévastait La Réunion

- Alon sortir, l'agenda des événements culturels

- Fin de l'éruption, budget covid, Plan blanc, pass vacinal

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil dans l'ouest le matin, pluie ailleurs

Les quinze premiers jours de l'année 2022 ont été rythmés par de forts épisodes de pluies. Une bonne nouvelle pour les nappes phréatiques de l'île qui n'attendaient que ça, alors que La Réunion traverse depuis deux ans des épisodes de sécheresse sans précédent.

C'était il y a 20 ans jour pour jour, le 22 janvier 2002 exactement. Le cyclone intense Dina avait alors frappé La Réunion de plein fouet ainsi que l'île Maurice. Le mur de l'oeil était passé à 25 km des côtes réunionnaises, provoquant des dégâts considérables. Rafales de vent à 250 km/h, toits arrachés, arbres déracinés, plantations dévastées... Dina avait laissé des traces de son passage.Vive les vacances : en dépit du couvre-feu et de tout le reste, il faut en profiter pour aller au cinéma. Il y en a pour tous les goûts et changer de monde, de temps en temps ça fait du bien... On fait le tour des sorties ciné.

Vive les vacances : en dépit du couvre-feu et de tout le reste, il faut en profiter pour aller au cinéma. Il y en a pour tous les goûts et changer de monde, de temps en temps ça fait du bien... On fait le tour des sorties ciné.

Fin de l'éruption, budget covid, Plan blanc, pass vacinal Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 6 décembre au vendredi 10 décembre 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 17 janvier - Piton de la Fournaise : l'éruption est terminée

* Mardi 18 janvier - Le Covid-19 contamine aussi les porte-monnaies

* Mercredi 19 janvier - Pass vaccinal dans les Outre-Mer

* Jeudi 20 janvier - Plan blanc à La Réunion : un dispositif de crise exceptionnel

* Vendredi 21 janvier - Le gouvernement prévoit l'application du pass vaccinal à partir de lundi

Ce samedi 22 janvier 2022, Matante Rosina se met à l'abri avec son chat Miyu. Le temps est pluvieux pour ce début de week-end sur la majeure partie de l'île. Les plages de l'ouest sont épargnées et sont ensoleillées. Le vent est toujours présent dans le sud avec des rafales pouvant atteindre 60 à 70 km/h. Le nord est aussi sous le vent mais avec des pointes inférieures. La mer est agitée sur les côtes est et nord-est.