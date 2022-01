Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 6 décembre au vendredi 10 décembre 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 17 janvier - Piton de la Fournaise : l'éruption est terminée

* Mardi 18 janvier - Le Covid-19 contamine aussi les porte-monnaies

* Mercredi 19 janvier - Pass vaccinal dans les Outre-Mer

* Jeudi 20 janvier - Plan blanc à La Réunion : un dispositif de crise exceptionnel

* Vendredi 21 janvier - Le gouvernement prévoit l'application du pass vaccinal à partir de lundi

L'éruption en cours au Piton de la Fournaise s'est arrêtée ce lundi 17 janvier 2022, à 2h10 du matin. L'Observatoire volcanologique fait part de 'l'arrêt brutal du trémor volcanique". L'éruption était en cours depuis le 22 décembre 2021 soit depuis 27 jours. "A noter que des rougeoiements sont toujours visibles et correspondent aux tunnels de lave qui se vidangent" ajoute l'OVPF.

Voilà deux ans que nos chariots de courses n'ont plus la même allure. Il est courant qu'une boîte de masques ou qu'un gel hydro alcoolique ce soient glissés entre les tomates et les oignons. Pour les familles vaccinées ou pas, et les entreprises le Covid-19 représente une part importante des dépenses. Quel et le coût de ces protections ? Imaz Press a fait les comptes

Après l'adoption de la loi sur le pass vaccinal par le Parlement, il faut se pencher sur son application dans la vie de tous les jours. Le Conseil constitutionnel a été saisi sur la question par une soixantaine de députés. Si tous les feux sont au vert, le gouvernement espère une promulgation de la loi au plus vite, dans les jours qui viennent. Le gouvernement avait indiqué fin décembre être "favorable" à un report du pass vaccinal dans les Outre-mer, suite à un amendement déposé par la députée guadeloupéenne Justine Bénin. Mais selon les derniers éléments fournis par le ministère des Outre-mer, il apparaît que finalement spécificité ultramarine ne sera appliquée

C'est une première dans l'histoire sanitaire récente de La Réunion selon le CHU : ce mercredi 19 janvier 2022, le Plan Blanc a été activé dans les établissements de santé de l'île, compte tenu de la dégradation rapide de la situation sanitaire. Face à l'afflux important de malades de Covid-19 ces dernières semaines, les hôpitaux ont en effet décidé de tirer la sonnette d'alarme, et de déclencher ce dispositif de crise exceptionnel, de façon officielle

Le pass vaccinal, qui remplacera le pass sanitaire, entrera en vigueur lundi 24 janvier pour les personnes de plus de 16 ans, a annoncé le Premier ministre Jean Castex ce jeudi 20 janvier lors d'une conférence de presse. Il servira à accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels et aux transports publics interrégionaux, dans l'éventualité où le Conseil constitutionnel devait valider le texte en l'état. Son avis est attendu ce vendredi sur la question.

