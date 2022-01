Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 2 heures

L'exposition "Regards croisés" réalisés en partenariat avec le Panthères-Club et la Cité du Volcan, se tiendra du du 24 janvier au 31 mars 2022. Au programme de cette exposition collective, plusieurs artistes, mis en valeur par l'association Panthères-Club : Wong Wa, des artistes du Shanxi, de Hong-Kong, du Tibet, de Pékin. Les tarifs sont ceux de la Cité du Volcan : 9 euros tarif plein, réduit à 6 euros et gratuit pour les moins de quatre ans. Plus d'informations au 0262 59 00 26. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Cité du Volcan. (Photo : Wikipédia)

