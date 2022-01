BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce dimanche 23 janvier 2022 :



En pleine pandémie, Yves et Christelle se lancent dans l'événementiel

En 2021, Yves et Christelle s'associent pour monter Mister Osmanda, une entreprise d'événementiel à La Réunion. C'est avec une assurance sans faille qu'ils se sont lancés dans ce projet un peu fou. Les deux acolytes font partie de ceux que le Covid n'a pas effrayé. Ils ont lancé leur entreprise en pleine pandémie et ils s'adaptent à chaque annonce de restrictions sanitaires.

La deuxième édition du Réunion Comedy Festival aura lieu du 23 au 26 février 2022 à Saint-Denis, au Tampon et à Saint Gilles. Si l'affiche complète est en cours de finalisation, les inscriptions au casting de participation sont ouvertes pour révéler le prochain grand humoriste de l'île.

Au menu du zot lé pa payé de cette semaine, du lundi 17 au vendredi 21 janvier 2022 : selon une étude réalisée aux Etats-Unis, le cannabis serait efficace pour lutter contre le coronavirus. Humour des internautes qui qualifient l'application TousAntiCovid de "jeu vidéo". Vincent Bolloré prend 5 minutes pour énumérer toutes ses entreprises lors de son audition concernant une enquête sur la concentration des médias. Après le courses de motos, de voitures, voici la course d'avion. Jouer au tennis mais autrement, sur la mer, Adidas a construit un terrain de tennis flottant en matériau recyclé. La géographie n'avait pas trop la cote à l'école mais avec ces cartes décalées vous verrez cette matière d'un autre oeil. . On termine par le sosie de Blanquer, en tenue de vacances, qui danse devant le ministère de l'éducation nationale.

Sur ses vagues peintes en noir, à l'huile, en couches épaisses, palpite la mémoire des boat-people meurtris par la guerre: bienvenue dans l'univers de Bao Vuong, artiste franco-vietnamien qui "fait parler la mer".

Pour ce dimanche 23 janvier 2022, Matante Rosina décide de regarder au fond de sa tasse de café et voit que l'île est coupée en deux ce matin. Avec d'un côté, l'est sous la pluie et l'ouest sous le soleil. Mais ces belles éclaircies dans l'ouest vont disparaitre dans l'après-midi. Le vent est toujours présent dans le nord et le sud mais souffle moins fort. La mer reste agitée.