Pour le week-end du 21 au 23 janvier, les effectifs de police de la Direction départementale et de la sécurité publique de La Réunion ont réalisé sur le département des opérations de sécurisation et de sécurité routière. La gendarmerie relève près de 226 infractions dont 9 permis retirés. La police elle fait état de 70 infractions dont 14 délits. Nous publions ci-dessous le communiqué de la police et celui de la gendarmerie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Du côté de la gendarmerie :

NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 21

NOMBRE D INFRACTIONS : 226

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 09

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 04

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 07

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 25 dont 08 fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 10

NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 04

NOMBRE DE VITESSES : 161 dont 07 interceptions

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 08

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 06

NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 03



NOMBRE NON RESPECT LIGNE CONTINUE : 01



NOMBRE DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT ET NON PORT DE CASQUE PILOTE DEUX-ROUES : 08

NOMBRE DE NUISANCE / POLLUTION ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION : 06



NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 02



NOMBRE DE PNEUMATIQUE LISSE : 01



NOMBRE REFUS OBTEMPÉRER : 02 (Identifiés)



NOMBRE NON-RESPECT DU COUVRE-FEU : 04

• Du côté de la police :

23 opérations de sécurisation et de sécurité routière ont été menées, et 70 infractions et 14 délits ont été relevés :

- conduite sous l'emprise d'un état alcoolique : 3

- Défaut d'assurance : 4

Défaut de permis de conduire : 5

- Refus d'obtempérer : 1

- Refus de se soumettre au contrôle d'alcoolémie ou de produits stupéfiants : 1

83 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces de Polices locales ont également procédé à la constation de 56 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- Défaut du port de la ceinture de sécurité : 1

- Usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation : 1

Excès de vitesse inférieur à 50 km/h ou défaut de maîtrise de la vitesse : 1

- Conduite sous l'emprise d'un état alcoolique (taux compris entre 0,25 et 0,39 mg/l d'air exprité) : 2

- Feu rouge / stop / priorité : 1

- Défaut de brevet de sécurité routière : 1

- Défaut de port de casque : 2

- Défaut d'équipement : 4

- Défaut de contrôle technique : 5

- Autres : 38