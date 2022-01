Publié le Dimanche 23 Janvier à 02H55 / Actualisé le Dimanche 23 Janvier à 07H51

Pour ce dimanche 23 janvier 2022, Matante Rosina décide de regarder au fond de sa tasse de café et voit que l'île est coupée en deux ce matin. Avec d'un côté, l'est sous la pluie et l'ouest sous le soleil. Mais ces belles éclaircies dans l'ouest vont disparaitre dans l'après-midi. Le vent est toujours présent dans le nord et le sud mais souffle moins fort. La mer reste agitée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour ce dimanche 23 janvier 2022, Matante Rosina décide de regarder au fond de sa tasse de café et voit que l'île est coupée en deux ce matin. Avec d'un côté, l'est sous la pluie et l'ouest sous le soleil. Mais ces belles éclaircies dans l'ouest vont disparaitre dans l'après-midi. Le vent est toujours présent dans le nord et le sud mais souffle moins fort. La mer reste agitée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)