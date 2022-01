Publié le Dimanche 23 Janvier à 08H31 / Actualisé le Dimanche 23 Janvier à 10H12

Le samedi 15 janvier 2022 entrait en éruption le volcan sous-marin du Pacifique, Hunga Tonga. Alors que les îles Tonga et d'autres territoires limitrophes au volcan ont été touchés, La Réunion n'est pas en reste puisque le samedi 22 janvier 2022 au soir, le ciel de l'île n'avait pas la même couleur que d'habitude. Et pour cause : il s'agissait d' "aérosols (fines particules et gaz) de l'éruption", comme l'a expliqué la Cité du Volcan dans une de leur publication Facebook. (Photo : Patrice Huet, depuis la page Facebook de la Cité du Volcan)

