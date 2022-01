BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 24 janvier 2022 :



- Saint-Benoît : encore une nuit de violences à Bras Fusil

- Rentrée scolaire : les syndicats espèrent "éviter la catastrophe"

- Pass vaccinal : ce qui change dès le lundi 24 janvier 2022

- Contrôles : 296 infractions relevées, neuf permis retirés par les gendarmes

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mitigé

La nuit du dimanche 23 janvier au 24 janvier 2022 fut encore marquée par des violences dans le quartier de Bras Fusil, à Saint-Benoît. Selon une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, un jeune homme fut passé à tabac. Ce week-end les gendarmes ont procédé à sept interpellations dans le cadre de ces violences qui durent depuis plusieurs jours. Ils étaient déployés dans le quartier cette nuit afin de sécuriser les rues. La mairie demande des renforts et le déploiement de CRS

Après un mois de vacances, c'est la rentrée pour des milliers d'enfants réunionnais ce lundi 24 janvier 2022. Alors que le nombre de cas de Covid-19 continue toujours d'augmenter, le rectorat a fait le choix de maintenir cette rentrée, et ce malgré les réticences des personnels éducatifs envers le protocole sanitaire. Aucune adaptation n'a en effet été apportée à ce dernier, malgré la situation sanitaire, et les syndicats s'inquiètent désormais du manque de moyens humains pour faire face à l'absentéisme que pourrait causer le Covid-19, à l'instar de l'Hexagone où la fermeture de classes bat des records.

Le Conseil constitutionnel a validé l'entrée en vigueur du pass vaccinal en France le vendredi 21 janvier dernier. Il s'appliquera donc dès le 24 janvier 2022. Il faudra avoir un schéma vaccinal complet pour aller au restaurant, faire des activités culturelles, de loisirs, prendre les transports interrégionaux... On fait le point sur ce qui change et sur les sanctions qui peuvent tomber.

Pour le week-end du 21 au 23 janvier, les effectifs de police de la Direction départementale et de la sécurité publique de La Réunion ont réalisé sur le département des opérations de sécurisation et de sécurité routière. La gendarmerie relève près de 226 infractions dont 9 permis retirés. La police elle fait état de 70 infractions dont 14 délits. Nous publions ci-dessous le communiqué de la police et celui de la gendarmerie.

Pour ce lundi 24 janvier 2022, le temps oscille entre nuages et soleil d'après Matante Rosina. Le vent est toujours présent mais s'affaiblit. Pouvez-vous lui dire le temps qu'il fait chez vous ?