Un système dépressionnaire, présent dans le sud-ouest du bassin des Mascareignes a été baptisé Ana, c'est le premier de cette saison cyclonique. Ana est au stade de tempête modérée et se trouve à 1.600 km au nord-ouest des côtes réunionnaises et à 620 km au sud-ouest de Mayotte. Le système se déplace vers l'ouest à une vitesse de 26 km/h. Il n'y a aucune en alerte en cours, que ce soit pour La Réunion ou pour Mayotte. Le système se dirige vers le Mozambique, où des rafales de vent à 130 km/h sont attendues. (Photo : Mtotec)

Les vents maximaux de Ana estimés sur mer s'élèvent à 85 km/h et ses rafales à 120 km/h. ""La tempête tropicale Ana est en approche finale des côtes mozambicaines qui vont être touchées dans les prochaines heures à proximité de la ville d'Angoche" indique Météo France.

"Des rafales de vents comprises entre 100 et 130 km/h accompagnées de pluies très intenses et d'une mer dangereuse, vont sévir sur les régions situées à proximité du centre lorsqu'il touchera la côte. De fortes pluies, susceptibles de provoquer crues éclairs, glissements de terrains et inondations, vont ensuite gagner l'intérieur des terres du Mozambique à partir de cet après-midi puis une grande moitié Sud du Malawi la nuit prochaine" ajoute Météo France.

