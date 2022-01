Après l'annulation des élections municipales à l'Etang-Salé de 2020 par le Conseil d'Etat, de nouvelles auront lieu les 20 et 27 février prochains. Gilles Leperlier présente sa candidature. Nous publions ci-dessous son communiqué de presse. (Capture d'écran : Gilles Leperlier)

Le Conseil d’État a annulé les élections municipales de 2020 à l’Etang-Salé. Nous, Etang-Saléennes et Etang-Saléens, sommes donc à

nouveau appelés à nous prononcer, les 20 et 27 février prochains, sur le devenir de notre commune, le projet politique que nous souhaitons, l’équipe municipale qui aura la lourde responsabilité de le porter.



Natif et habitant de l’Etang-Salé, je suis engagé depuis plusieurs années dans diverses luttes qui m’ont permis de voir, au plus près, les enjeux auxquels est confronté notre territoire.



Les nombreux échanges avec les Etang-Saléennes et les Etang-Saléens m’ont conforté dans l’idée que l’offre politique actuelle se résumait malheureusement à un affrontement stérile "bloc contre bloc", à la tentation du "vote sanction", sans ressentir pour autant une adhésion quelconque à un projet, ni à aucune vision d’avenir. Cette situation divise notre population, parfois au sein même des familles, alors que nous, habitants de l'Etang-Salé, avons toujours été unis, portés par une dynamique de consensus et par la défense des intérêts de tous.



Face à ce constat, j’ai décidé de proposer à la population de l’Etang-Salé une alternative nouvelle, en conduisant une liste d’ouverture et de rassemblement. Je présente donc ma candidature aux prochaines élections municipales.



A l’heure de tous les possibles, nous sommes appelés à prendre des décisions importantes, claires, fermes et engageantes pour l’avenir.



D’Ernest Legros, premier Maire de l’Etang-Salé élu il y a 128 ans en février 1894, à Jean-Claude Lacouture, en passant par José Pinna et bien d’autres, femmes et hommes se sont investis pour notre commune. Je crois toujours avec beaucoup de coeur et de détermination en un développement réfléchi et maîtrisé de notre ville.



Nous avons tenté de résister à l’emballement urbain et au développement anarchique tout en préservant une qualité de notre cadre de vie, que beaucoup nous envient et qui rend notre commune si attractive.



Nous devons donc continuer à préserver notre authenticité dans cette ville qui a su garder son cachet, tout en garantissant son avenir et son développement.



Nous avons tous les atouts pour être heureux à condition d’être rassemblés autour d’un projet fort et ambitieux mais à taille humaine, un projet pour garantir et renforcer notre bien vivre ensemble.



C’est le sens de mon engagement politique à l’Etang-Salé.



A l’heure où nous devons faire un nouveau choix, dans un contexte plus difficile qu’auparavant, je crois toujours en notre capacité de rassemblement, d’adaptation en ayant sans cesse à l’esprit la recherche d’équilibre et d’équité.





Face aux crises successives, environnementales, sociales, sociétales, économiques, politiques que nous traversons, nous devons tirer des enseignements qui nous ramènent chaque jour aux choses essentielles. C’est pourquoi, notre réponse ne peut être que globale, équilibrée et solidaire.



A l’heure de cette élection, telle est la philosophie qui m’anime. Ni renoncement, ni promesses illusoires ! Voici venu le temps de l’apaisement et du déploiement des énergies en faveur du bon sens et d’un avenir heureux !



Des femmes et des hommes capables et responsables, aux expériences et horizons divers, me rejoignent pour composer une équipe dynamique qui proposera une alternative crédible et portera notre projet pour l’Etang-Salé.



Nous aurons très prochainement l’occasion de présenter notre équipe, notre vision et notre projet politique.