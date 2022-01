Publié le Lundi 24 Janvier à 13H03 / Actualisé le Lundi 24 Janvier à 13H39

Une partie de Madagascar est sous l'eau. Le Bureau national de la gestion des risques et catastrophes (BNRGC) faisait état de 24 décès suite aux intempéries qui ont frappées la Grande Île depuis lundi 17 janvier 2022, dans un dernier bilan provisoire publié ce dimanche après-midi. "23 d'entre eux ont été enregistrés dans la région Analamanga dont 14 à Antananarivo et 3 à Ambohimangakely" précise-t-il. A ces 24 décès s'ajouteraient deux autres victimes, qui "n'auraient pas encore été comptabilisés par l'organe en charge de la gestion des risques et des catastrophes" précise le Madagascar Tribune. Plusieurs enfants figurent parmi les victimes (Photo BNRGC)

Une partie de Madagascar est sous l'eau. Le Bureau national de la gestion des risques et catastrophes (BNRGC) faisait état de 24 décès suite aux intempéries qui ont frappées la Grande Île depuis lundi 17 janvier 2022, dans un dernier bilan provisoire publié ce dimanche après-midi. "23 d'entre eux ont été enregistrés dans la région Analamanga dont 14 à Antananarivo et 3 à Ambohimangakely" précise-t-il. A ces 24 décès s'ajouteraient deux autres victimes, qui "n'auraient pas encore été comptabilisés par l'organe en charge de la gestion des risques et des catastrophes" précise le Madagascar Tribune. Plusieurs enfants figurent parmi les victimes (Photo BNRGC)