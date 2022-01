Publié le Lundi 24 Janvier à 17H42 / Actualisé le Lundi 24 Janvier à 18H21

Du lundi 24 au vendredi 28 janvier 2022, se tiendra la semaine nationale des métiers du numérique, sur l'ensemble du territoire. Pôle emploi lance 1.300 événements et animations à distance et en présentiel. 20 actions sont prévues à La Possession, Saint-André, Saint-Joseph et à Mafate. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

