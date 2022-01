Publié le Lundi 24 Janvier à 16H53 / Actualisé le Lundi 24 Janvier à 16H59

La gendarmerie nationale a découvert sept pieds de cannabis, 1kg451 d'herbes séchées et une chambre de culture démontable de plants de cannabis (avec ventilateur et extracteur lors d'un travail d'investigation mené la semaine dernière. Plus d'informations ci-dessous. (Photo : Gendarmerie nationale)

La gendarmerie nationale a découvert sept pieds de cannabis, 1kg451 d'herbes séchées et une chambre de culture démontable de plants de cannabis (avec ventilateur et extracteur lors d'un travail d'investigation mené la semaine dernière. Plus d'informations ci-dessous. (Photo : Gendarmerie nationale)