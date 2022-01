BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi 25 janvier 2022 :



- Au moins six morts dans une bousculade en marge du match Cameroun-Comores

- Saint-Benoît : "Bras Fusil est devenu une zone de non droit ?"

- "Espèce de connard": Joe Biden insulte un journaliste

- Saint-Paul, première commune des Outre-mer à lancer sa mutuelle communale solidaire

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie dans le sud, soleil ailleurs

Un mouvement de foule près du stade Olembé de Yaoundé (Cameroun) a fait au moins six morts selon l'agence Associated Press. Un hôpital proche, lui, fait part de huit décès dont un enfant de 6 ans, relate le média RFI. La bousculade a eu ieu en marge du match Cameroun-Comores, pendant la Coupe d'Afrique des nations. La Confédération africaine de football (CAF) indique enquêter pour obtenir plus de détails sur ces incidents.

Après les violences nocturnes qui ont secoué le quartier de Bras Fusil à Saint-Benoît, le maire Patrice Selly appelle l'Etat et la gendarmerie à l'aide. Deux personnes ont été gravement blessées ce week-end : un homme de 70 ans a dû se faire opérer de la mâchoire, un jeune a été hospitalisé avec les poumons perforés. Des violences "gratuites" qui restent à ce stade impunies, dénonce le maire, alors que les sept personnes interpellées ont été relâchées ce lundi.

Nouvelle gaffe ou dérapage assumé ? Joe Biden a insulté lundi un journaliste, le taxant de "connard", dans le brouhaha d'une fin de table ronde à la Maison Blanche.

Saint-Paul devient la première commune des Outre-mer à proposer une mutuelle communale solidaire, une offre inédite et innovante. Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, et le directeur général délégué du Groupe des caisses réunionnaises complémentaires (CRC), Pascal Bertrand, ont signé la convention de partenariat relative à la mise en place de la mutuelle ce lundi 24 janvier 2022 à l'hôtel de ville. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul

Matante Rosina annonce de la pluie du côté de Saint-Pierre et Sainte-Rose et du soleil ailleurs ce matin du mardi 25 janvier 2022. Dans l'après-midi, quelques pluies s'invitent dans les hauts de l'ile. Les températures baissent légèrement. Le vent, qui souffle sur les côtes ouest et est est bienvenu et nous permet d'avoir moins chaud. La mer est agitée sur le sud sauvage.