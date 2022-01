Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 4 heures

Le livre d'art " Maman Recto Verso " réunit des textes francophones venant de France et de différents pays. À l'issue d'un grand concours d'écriture organisé en 2021 avec plus de 500 participants enregistrés, 61 lauréats ont été retenus par un jury, dont 2 Réunionnaises. Sur le thème de la femme et de la maternité, le recueil de texte, illustré par Franck Ayroles, est vendu au profit de la Fondation des Femmes. ( Photo Maman Recto verso, avec Franck Ayroles )

