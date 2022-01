Publié il y a 13 heures / Actualisé il y a 13 heures

Sur Freedom ce mardi 25 janvier 2022, l'animateur et ancien politique Thierry Robert annonce qu'ils suspend temporairement son émission "Allô Thierry". Il ne cache pas son désir de revenir vers la politique : "il y a des chances que j'aille aux prochaines législatives" annonce-t-il alors. Il explique se retirer de la radio libre antenne pour se "préserver" et préserver l'antenne s'il décide en effet de se présenter aux élections législatives, prévues les 12 et 19 juin 2022. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

