Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Le Français Benjamin Brière détenu depuis plus d'un an et demi en Iran pour avoir pris des images d'une zone "interdite" avec un drone, a été condamné à huit ans de prison pour "espionnage" par les autorités iraniennes. Son avocat Philippe Valent dénonce "une mascarade de procès" qui s'est déroulé dans un tribunal judiciaire iranien. (Photo : AFP)

