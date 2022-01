Publié il y a 20 heures / Actualisé il y a 16 heures

Matante Rosina annonce de la pluie du côté de Saint-Pierre et Sainte-Rose et du soleil ailleurs ce matin du mardi 25 janvier 2022. Dans l'après-midi, quelques pluies s'invitent dans les hauts de l'ile. Les températures baissent légèrement. Le vent, qui souffle sur les côtes ouest et est est bienvenu et nous permet d'avoir moins chaud. La mer est agitée sur le sud sauvage. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

