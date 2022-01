Publié il y a 10 heures / Actualisé il y a 2 heures

Eric Adams, ancien policier et nouveau maire de New York a annoncé ce lundi 24 janvier vouloir rétablir les unités anti criminalité pour combattre la recrudescence des violences par armes à feu dans la mégapole. Le déploiement des policiers en civils pourraient réduire cette menace récurrente. Certains craignent en revanche des débordements des forces de l'ordre accusées sous Michael Bloomberg, ancien maire de New-York de fouilles sur les populations noire et hispanique soupçonnées de porter des armes à feu. (Photo d'illustration : AFP)

