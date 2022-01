Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 5 heures

Une zone suspecte est actuellement présente dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien, et il y a un risque de formation d'une autre tempête tropicale modérée pour les 5 prochains jours, annonce Météo France ce mardi 25 janvier 2022. Une autre zone perturbée est sous surveillance à l'extrême Est. Elle pourrait rencontrer des conditions favorables à son intensification dans les prochains jours. Le risque de formation de tempête tropicale modérée est jugé faible mercredi (entre 10 et 30%) et devient modéré à partir de jeudi (30 à 60%). Selon les derniers éléments disponibles, elles ne présentent à l'heure actuelle, aucune menace pour les terres habitées. Il n'y a donc pas d'alerte en cours à La Réunion et à Mayotte, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures (Photo Mtotec)

