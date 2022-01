BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 26 janvier 2022 :



- Covid-19 : 91% des lits de réanimation occupés, nombre de décès record

- L'obligation vaccinale s'impose peu à peu dans le monde

- Vote unanime au Parlement pour cibler pénalement les "thérapies de conversion"

- Conseil départemental : lancement du concours photo "Monuments de beauté de l'océan Indien"

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une météo classique

Du 15 au 21 janvier 2022, 65 patients sont hospitalisés en réanimation, sur les 111 lits disponibles et alors que 36 autres patients sont aussi en soins critiques pour d'autres pathologies, le taux d'occupation en réa grimpe à 91% ce mardi. Les autorités sanitaires indiquent que 38 personnes dont décédées des suites du Covid-19, 33 d'entre elles n'étaient pas vaccinées. Le taux d'incidence s'élève désormais à 5.480 pour 100.000 habitants contre 3.668 la semaine dernière. 46.914 nouveaux cas ont été détectés en une semaine et un test sur trois est positif. Tous les indicateurs sont en rouge et ne cessent de grimper, et la tension hospitalière se confirme

Si en France, être vacciné est devenu obligatoire pour accéder à de nombreux lieux publics, d'autres pays imposent désormais la vaccination à leur population. Elle est rendue obligatoire pour certains d'entre eux depuis février 2021. Par cette action, ces territoires souhaitent enrayer le plus vite possible la pandémie. D'après des données récoltées par Our World in Data, à l'heure actuelle, dans le monde on compte près de 3,92 milliards de personnes ayant un schéma vaccinal complet. Soit environ la moitié la population mondiale.

"Il n'y a rien à guérir": le Parlement a adopté définitivement mardi, avec un ultime vote des députés, une proposition de loi LREM qui cible les "thérapies de conversion", pratiques visant à imposer l'hétérosexualité aux personnes lesbiennes, gays, bi et trans (LGBT).

Conseil départemental : lancement du concours photo "Monuments de beauté de l'océan Indien"



Le conseil départemental lance le concours photo "Monuments de beauté de l'océan Indien" autour d'un travail de mémoire et d'histoire aux élèves de 11 à 15 ans, de La Réunion, Madagascar, Maurice, Mayotte, des Comores, des Seychelles et du Mozambique. Les élèves d'un groupe de deux à 10 participants et leur professeur référent ont entre le 1er février et le 30 avril 2022. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous.

Pour ce mercredi 26 janvier 2022, Matante Rosina n'a pas grand-chose à vous annoncer à part une météo classique. Du beau temps le matin et des nuages l'après-midi accompagnés de petites pluies ici et là dans les hauts. Sur le littoral, le soleil prédomine.