Le CHU de La Réunion a officiellement reçu la labellisation IHAB " Initiative hôpital ami des bébés " lors d'une cérémonie organisée ce jour en présence du secrétaire d'Etat auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, monsieur Adrien Taquet. Le comité de labellisation IHAB France, qui regroupe les représentants de 15 sociétés savantes et associations, a décerné le label IHAB à quatre nouvelles maternités en 2021. La maternité du CHU de Saint-Pierre a ainsi le plaisir de rejoindre les 55 autres maternités labellisées IHAB en France. Nous publions ici le communiqué du CHU (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Seules deux maternités de CHU sont labellisées au plan national, la maternité du CHU de St Pierre est ainsi la 1ère maternité de CHU d’Outre-Mer à obtenir ce label. Dans un contexte de prise de conscience du rôle primordial des premiers jours de vie pour la santé et le développement futur de l’enfant, la démarche IHAB suscite un intérêt croissant, tant auprès des professionnels de santé, des parents et futurs parents, que des autorités publiques.

Le label IHAB (Initiative Hôpital Ami des Bébés) récompense l’engagement des professionnels de maternité et de néonatalogie auprès des familles pour des pratiques autour de la naissance alliant sécurité médicale, qualité des soins, bientraitance et bienveillance.

L’IHAB c’est :

- Un label international placé sous l’égide de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de l’Unicef, décerné dans notre pays par IHAB France, association reconnue d’intérêt général partenaire de Santé Publique France et soutenue par Unicef France.

- Une démarche qualité centrée sur la bienveillance et le partenariat parents-soignants, qui place les besoins et les rythmes du nouveau-né et de sa mère au cœur du système de soins.

- Un processus de labellisation exigeant qui associe au sein d’un Comité d’attribution les représentants de 15 sociétés savantes et associations qui décernent le label après vérification sur place des pratiques de soins et entretiens avec les mères.

Les 3 principes de la démarche IHAB :

1. Une attitude de l’ensemble de l’équipe centrée sur les besoins individuels de la mère et du nouveau-né.

2. Un environnement et un accompagnement en adéquation avec la philosophie des soins centrés sur la famille.

3. Un travail en équipe et en réseau pour assurer la continuer des soins.

Les 12 recommandations, cliquez ici

C’est dans cet esprit que la maternité du CHU Sud s’est engagée dans le projet de labellisation IHAB (Initiative Hôpital Ami des Bébés). Le programme IHAB a été proposé et validé par de la Direction Générale du CHU de La Réunion en Juin 2018. La mise en démarche officielle a été lancée en Janvier 2019.

Pour accompagner les femmes enceintes dès la période anténatale, des films d'information ont été réalisés avec la participation des professionnels du Pôle femme-mère-enfant et grâce au soutien de la Région Réunion.

Ces films destinés aux parents et futurs parents sont diffusés dans les salles d'attente des consultations, accessibles dans les chambres d’hospitalisation grâce à un QR code. Ils ont également été mis à disposition des acteurs libéraux du secteur via le réseau REPERE. Ces films portent essentiellement sur l'accueil du nouveau-né en salle de naissance, l'alimentation du nourrisson, le peau à peau, les besoins et les rythmes des nouveaux nés, ainsi qu'une visite virtuelle de la maternité.

Pilotes de ce projet au CHU, le Dr Magali RICHARD, Pédiatre et Mme Chrystel JULIEN, sage-femme, (toutes deux consultantes internationales enlactation) ont élaborées les scénarios de ces films. Le contenu des films répond à l'exigence de diffusion des 10 points clés à transmettre en anténatale et sont une aide précieuse pour l'ensemble des familles réunionnaises. Ils sont disponibles sur la chaîne You tube créée à cet effet : " J’accueille mon marmaille ".

Choisir une maternité labellisée IHAB, c’est ainsi assurer au nouveau-né le meilleur départ possible dans la vie. Dès la grossesse, au moment de la naissance et durant le séjour en maternité (et néonatalogie), les parents sont informés, écoutés, accompagnés. L’objectif est de rendre les parents confiants dans la mise au monde de leur bébé.

Le programme IHAB protège, encourage et soutient l’allaitement maternel, en cohérence avec les recommandations de santé publique. IHAB œuvre pour que chaque mère puisse faire un choix éclairé sur l’alimentation de son nouveau-né sans influence des messages publicitaires. Quel que soit son choix, chaque mère est soutenue dans son projet d’alimentation pour son bébé

LES 4 NOUVEAUX SERVICES LABELLISÉS

- Maternité et néonatalogie du Groupe hospitalier Seclin-Carvin Type 2A, 1886 naissances en 2020

- Maternité du Centre Hospitalier Auban-Moët d’Epernay Type 1,542 naissances en 2020

- Maternité et néonatalogie du Centre Hospitalier de Dunkerque Type 2A, 1453 naissances en 2020

- Maternité du CHU Site Sud Saint Pierre de la Réunion Type 3, 3607 naissances en 2020

La cérémonie de remise des labels s’est déroulée ce mardi 25 janvier 2022 en visioconférence (du fait de la situation sanitaire actuelle) en présence de Monsieur Lionel CALENGE, Directeur Général du CHU de La Réunion, Docteur Magali RICHARD et Madame Chrystel JULIEN, porteuses du projet et d’une partie de l’équipe de la maternité sud.