La gendarmerie alerte sur une augmentation des faits de violences urbaines (V.U) sur les communes du Tampon, de la Possession et de Saint-Louis, ce jeudi 27 janvier 2022. "Durant la nuit du 24 janvier 2022 à Saint-Louis (Les Makes), la Gendarmerie est informée qu'un individu a mis le feu à 2 véhicules, une poubelle et une benne à vêtements. Des gendarmes sont dépêchés sur place et procèdent à l'interpellation d'un homme d'une trentaine d'années" indique-telle. L'homme interpellé faisait déjà l'ordre d'une fiche de recherche ainsi que d'une peine de 8 mois de prison non purgée. Il a immédiatement été placé en garde à vue. Quant aux feux, ils ont rapidement été maîtrisés par les pompiers.

