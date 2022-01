Le conseil municipal de la ville de Possession s'est déroulé ce mercredi 26 janvier. A l'ordre du jour : l'ouverture d'une école coeur de ville, la réhabilitation des infrastructures scolaire et sportives, la valorisation des associations ainsi que le vote du budget primitif. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de La Possession. (Photo : La Possession)

- Le budget principal de la Ville adopté -



La Ville de La Possession a adopté un budget prévisionnel pour 2022 d’un montant total de 75,4Meuros. A travers ce budget, pas de dépenses supplémentaires au niveau de la charge de personnel qui restera au même niveau de 2021 et qui représentera 60% des dépenses de fonctionnement 2022.



La Collectivité pourra également compter sur une augmentation de l’autofinancement des investissements à hauteur de 4.75Meuros et d’un niveau de dépenses d’équipements important et priorisé tenant compte de la strate démographique de la commune soit à hauteur 21.7Meuros financés par 2.7Meuros de ressources propres soit 12%, 5Meuros d'emprunt soit 23% et ainsi 14Meuros de subventions soit 65%.



"Dans une période qui reste très marquée par la crise sanitaire, la commune a fait le choix du maintien de ses projets et le suivi de son programme pluriannuel d’investissement. Nous contribuons ainsi à la reprise économique tant espérée des réunionnais ! Les bases fiscales et dotations ne nous étant pas encore parvenues de la part de l’Etat, ce n’est qu’au mois de mars 2022 que nous pourrons ajuster ces prévisions budgétaires et fixer les taux d’imposition pour 2022" a déclaré Vanessa Miranville.



- Ouverture prochaine de l’école de Cœur de Ville -



La Zac Cœur de Ville a accueilli en plus d’un véritable ensemble de logement et d’aménagements dynamiques, durables et innovants, la finalisation de la construction de sa première école élémentaire "Simone Veil"; comprenant à terme de 8 classes.



Du fait de l’accroissement de la population, la Commune a connu une évolution importante de l’eectif scolaire et s’est attachée à favoriser l’ouverture de 5 classes à la rentrée d’août 2022. Avec cette ouverture prochaine, un cursus scolaire commençant à l’école Arthur Almery en maternelle et une continuité sur l’école Simone Veil en élémentaire sera proposé en toute proximité aux familles.



- Hygiène, sécurité et réhabilitation des infrastructures scolaire et sportives de la Ville au cœur de l’action municipale -



Soucieuse des besoins de réhabilitation et de l’entretien permanent des sanitaires de 4 de ses écoles, la ville de la Possession s’est inscrite dans une opération de réhabilitation à hauteur de 430.000 euros. Le conseil municipal a ainsi acté une subvention de 90% provenant du fonds Feder React UE, pour une contribution minimisée de 43.000 euros à la charge de la ville.



Les citoyens et sportifs de la Rivière des galets pourront également bénéficier de travaux de réhabilitation du Stade Ariste Bolon afin de profiter pleinement des activités sportives et de loisirs sur cette infrastructure. Travaux de remplacement de la pelouse, de reprise du grillage, des filets pare ballons et d’irrigation ont ainsi été validés. L’équipe municipale s’est engagée sur ce financement à hauteur de 90% de financement de la part du fond Feder React UE pour un montant 428.738euros, avec une contribution minime de 42.873euros restant pour la ville.



- L’animation associative au cœur de l’action municipale -



Dans le cadre du subventionnement annuel aux associations, l’équipe municipale a rappelé sa volonté de valoriser l’action et l’animation associative, créant du lien et des emplois associatifs durables. Dans ce contexte de crise, le tissu associatif a été actif, solidaire et volontaire sur la



Commune ! La dynamique repart pour l’année 2022 et l’eort en direction du monde associatif est important pour la municipalité. A cet eet, 88 demandes ont été retenues et ont fait l’objet d’un accord de subvention. L’enveloppe globale de 801 650 euros a été répartie sur l’ensemble des thématiques suivantes :



• Sports et Loisirs : 27 associations

• Culture et Patrimoine : 17 associations

• Vie de quartiers et Proximité : 10 associations

• Environnement, Insertion et Economique : 4 associations

• Vie Scolaire et Education : 5 associations

• Vie Sociale et humanitaire : 25 associations



- Recrutement et contrats d’apprentissage -



Portant un intérêt certain vers la cause de la jeunesse et de la réussite scolaire et professionnelle, la Collectivité envisage pour l’année scolaire 2022-2023, le soutien au contrat d’apprentissage et d’ainsi ouvrir 10 postes en alternance dans ce cadre. 5 postes seront par ailleurs réservés aux personnes en situation de handicap, en vue d’acquérir un diplôme d’État (CAP, BAC, BTS,Licence, Master,...) ou un titre à finalité professionnelle!



Dans une même démarche de promotion, la Ville a acté du recrutement d’un Volontaire de solidarité internationale pour le suivi des opérations de structuration de filière de tri des déchets et de gestion des centres d’enfouissement aux Seychelles dans le cadre de la convention de coopération signée entre la Collectivité et les villes de Victoria.