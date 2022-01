Ce jeudi 27 janvier 2022, la tempête Batsirai s'est intensifiée et est passée en moins de 12 heures au stade de cyclone intense. Il se situe encore à 1.500 km des premières terres habitées et ne représente aucun risque pour le moment. Il est actuellement à 2.525 km des côtes Réunionnaises. Les rafales en mer sont estimées à 240 km/h. (Photo : Mtotec)

"Batsirai est passé au stade de cyclone tropical intense en mois de 12 heures. Il se situe à 2.525 km des côtes Réunionnaises, et 3.740 km de Mayotte" indique Météo France. D'ici dimanche 30 et lundi 31 janvier 2022, il devrait se rapprocher des Mascareignes par l'est. Rodrigues sera le premier territoire potentiellement touché.

" L'évolution de son intensité au cours des prochains jours, reste encore incertaine. Il devrait s'affaiblir d'ici ce week-end mais pourrait connaitre ensuite une nouvelle phase d'intensification.Il est donc encore trop tôt pour connaître les impacts précis à attendre sur les terres habitées" précise Météo France. Pour le moment, ce cyclone ne constitue pas de risque immédiat. Aucune alerte n'est prévue à La Réunion.

