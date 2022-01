Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce jeudi 27 janvier 2022, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de La Réunion, Bernard Picardo, a présenté ses voeux à la presse. Les objectifs de ce second mandat se distinguent en deux axes essentiels : la proximité et le développement des formations avec les entreprises. Pour cela, une web TV et le "pass liberté", qui permet un financement des apprentissages, seront mis en place. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

