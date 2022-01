Un appel à la grève nationale ce jeudi 27 janvier porté jusqu'à La Réunion

Un appel général à la grève interprofessionnelle est lancé ce jeudi 27 janvier 2022 à La Réunion. Cette mobilisation fait suite à un appel national de syndicats. La FSU, UD-FO, SAIPER-UDAS, CGTR et Solidaires appellent tous les salariés aussi bien du secteur privé que public à manifester. Les principales revendications de l'intersyndicale tournent autour des salaires et de l'emploi. Une manifestation doit démarrer sur Saint-Denis dès 9 heures en direction de la préfecture.

Sur les salaires, une augmentation de près de 300 euros du SMIC est revendiquée en plus d'une revalorisation des salaires, "pour que tout le monde soit payé à sa juste valeur. Le coût de la vie et les prix ne cessent d'augmenter", s'accordent à dire l'intersyndicale. "On veut une négociation avec l'Etat", ajoute Guillaume Aribaud de la FSU (Fédération syndicale unitaire). "Les grands actionnaires se font beaucoup de bénéfices avec la crise sanitaire et il est important que les salariés puissent aussi en profiter avec une hausse des salaires", poursuit de son côté Jean-Paul Paquiry, secrétaire général adjoint de UD-FO (Union départementale force ouvrière). Le dégel du point d'indice au niveau du salaire du personnel de l'Education nationale est également réclamé par l'ensemble des syndicats. Solidaires demande en plus de cela la création du RSA pour les moins de 25 ans.

Pour ce qui est de l'emploi, un constat est dressé : "le personnel est en sous-effectif dans le privé et le public", explique Guillaume Aribaud. Il est ainsi revendiquée l'augmentation du nombre de postes dans tous les secteurs avec des contrats pérennes pour tous et une sécurité de l'emploi ensuite. "Avec la crise sanitaire, des entreprises en ont profité pour licencier du personnel", note le secrétaire général adjoint de UD-FO. La création de plus d'une centaine de postes dans le secteur de l'enseignement est réclamée.

Par la même occasion, d'autres revendications portent sur le mécontentement de la politique instaurée par le ministère de l'Education nationale, appliquée par la suite chez nous par le rectorat. Les syndicats dénoncent la mise en place du protocole sanitaire qui n'est pas adapté aux écoles de La Réunion. "Il y a une mise en péril de l'école. Les enseignants sont exaspérés ; on ne peut pas subir et ne rien faire", alerte Stéphane Checkouri, représentant de la SAIPER-UDAS. La CGTR Educ'Action - mobilisée aux côtés de la CGTR - pointe du doigt la possible pénurie de tests dans le milieu, face à la crise sanitaire. Les conditions d'accueil du personnel ainsi que des élèves en classe sont aussi dénoncées.

L'intersyndicale réclame également plus de dialogue avec l'Etat. "Avec la réforme au niveau de la fonction publique, nous sommes éloignés de toutes décisions", déplore à son tour Joël De Palmas, secrétaire général de CGTR Educ'Action.

Des perturbations sont donc à prévoir ce jeudi 27 janvier dans plusieurs communes de La Réunion, que ce soit dans les écoles et les crèches ou encore au niveau des transports scolaires.

