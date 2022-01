Laura Spears, une Américaine de 55 ans recherchait une réponse d'un de ses expéditeurs dans ses spams lorsqu'elle découvre un mail de la loterie Mega Millions, lui indiquant qu'elle est la grande gagnante de 3 millions de dollars. Laura Spears avait acheté ce billet pour le 31 décembre dernier. La gagnante a récupéré son lot mi-janvier et compte le partager avec sa famille. (Capture d'écran : CNN)

Alors que Laura Spears était à la recherche d'un mail manquant dans ses spams, elle découvre un mail de Mega Millions. Elle est la grande gagnante de 3 millions de dollars. Elle avait trouvé les cinq numéros pour décrocher 1 million de dollars, une somme multipliée par trois grâce au multiplicateur "Megaplier"



L'Américaine de 55 ans avait acheté un ticket à l'occasion du 31 décembre 2021, "J'ai vu une publicité sur Facebook disant que le jackpot atteignait des sommets, j'ai créé mon compte et acheté un ticket" explique-t-elle à CNN.



Laura Spears toujours stupéfaite de l'ampleur de son gain, l'a récupéré à la mi-janvier et le partagera avec sa famille. " J'ai ajouté Mega Millions à ma liste d'expéditeurs autorisés au cas où je serai à assez chanceuse pour recevoir un autre mail me disant que j'ai gagné un gros lot".

vl/www.ipreunion.com / [email protected]