Ce jeudi 27 janvier 2022, le Medef (Mouvement des entreprises de France) a présenté sa feuille pour la nouvelle année qui se structure autour cinq axes à savoir : renforcer l'égalité des chances, entreprendre, une action commune pour une action responsable, insuffler une dynamique positive résiliente et renforcer le rôle du Medef dans son accompagnement. Nous publions ci-dessous le communiqué du Medef. (Photos : Medef)

- Renforcer l'égalité des chances -

Pour faire de notre île une terre où chacune et chacun trouve sa place et sait se faire entendre .



• Agir concrètement sur l’égalité des chances : favoriser l’insertion et l’employabilité des jeunes : Gadiamb, partenariat Missions locales.



• Déployer de nouvelles actions Ecole / Entreprise autour d'une convention avec le Rectorat sur 3 axes : Prof à Pro, stage de 3e, accompagnement de la réalisation de chefs-d'oeuvre, valorisation des voies professionnelles et des campus des métiers.



• Accompagner la mixité homme/femme : concours cheffes entrepreneures, concours clash tes stéréotypes. Handicap : élaboration et mise en œuvre de l’offre d’emploi inclusive , duoday, tour de l'île du handicap.

- Entreprendre -



• Favoriser activement la création d’entreprise : déploiement d’outils spécifiquement dédiés : Entreprendre pour Apprendre, Les Audacieux, Mentor Lab, et tout nouvellement PAC (Programme d’Accompagnement à la Création d’entreprise) programme co-financé par l’Union Européenne, le FSE, dans le cadre de la réponse de l’Union Européenne à la pandémie de Covid-19



• Contribuer à mettre le cap sur l’international : création d'un club Sratexio. Organiser le Fer : Forum des Entreprises de la Réunion : un espace pleinement dédié au business.



• Faire monter en compétences les TPE : Club TPE. Formations sur les appels d’offres : cap vers la certification. Monter un fond de croissance 'Medef accélérateur', spécialement dédié aux TPE ou petites PME, soit en reconversion, soit en diversification, tout secteur d’activité confondu, co-abondé par le MEDEF Réunion

- Agir ensemble pour une croissance responsable -



• Valoriser notre raison d’être en intensifiant notre action territoriale. Décliner vive La Réunion, en suscitant à la fois des partages avec nos élus et nos collectivités, et dans nos propositions en vue des élections présidentielles.



• Susciter des débats sur des sujets majeurs et permettre d’aboutir à des solutions collectives : à travers les petits déjeuners du Medef : aménagement du territoire, insertion et maintien dans l’emploi, international et attractivité territoriale.



• Création du Club Re-investir : accompagner un noyau de grandes entreprises qui ré-investissent sur le territoire autour des sujets concernant : l'immobilier, la formation, l'économie circulaire, la recherche et développement.



• Les Clés du Changement, nouvel événement mensuel pour inciter les entreprises à élaborer et mettre en œuvre leurs transformations stratégiques et organisationnelles, dans une démarche RSE : nouveaux modes de management, télé-travail, mécénat et temps pro-bono, rôle dans les quartiers...



Ces rencontres réuniront ceux qui fabriquent la richesse - les entrepreneurs - et des experts pour réfléchir sur les nouvelles pratiques à inventer pour demain, pour faire évoluer le monde dans le bon sens et créer des nouveaux liens d’affaires sans frontières.

- Insuffler une dynamique positive et résiliente malgré le contexte -

• Rompre la solitude du chef d’entreprise : rencontre des nouveaux adhérents, diner des adhérents...

• Contribuer activement au déploiement APESA (Aide Psychologique pour les Entrepreneurs en Souffrance Aiguë). Contact sentinelle

• Susciter des événements d’intelligence collective :

• Medef Café, pour prendre l’actu du bon pied

• Medef forum : pour créer de nouveaux espaces de dialogue afin de Co-construire l'avenir de La Réunion et de nos entreprises, dans la lignée de notre raison d’être, "agir ensemble pour une croissance responsable" : un forum de discussion organisé avec un décideur (collectivité-Etat-politiques) ou un représentant de la société civile. Regard-croisé bimestriel.



• Les Jeunes ont la parole : création du Comex40 – Constitué de jeunes de 40 ans au plus, ce club a pour vocation d’être force de proposition pour le Medef, et de devenir un véritable et légitime porte-parole des jeunes entrepreneurs auprès des élus, de l’Etat et des collectivités.

• Partager les réussites et les innovations, mettre en avant les bonnes pratiques : MBA.



- Renforcer notre rôle d'accompagnement pour guider les entreprises vers des solutions de croissance, par de -



• Nouveaux programmes spécifiques :

• Digitalisation (programmes E-Ambition et E-Start) Transition environnementale (embauche chargée de mission / diagnostic RSE et promotion des aides) : concilier écologie et économie, favoriser l’économie circulaire dans toutes ses dimensions.

• Cap compétences : notre pôle Emploi-Formation se renforce avec 2 CRFP et une chargée de mission Ecole-Entreprise : nouveaux outils pour trouver la bonne personne au bon poste, faire revenir les talents, développer l’excellence, rendre les jeunes employables, faire monter les salariés en compétences.

• Actions sur la transmission d’entreprise, en partenariat avec le groupe Koytcha, l’ordre des avocats et des commissaires aux comptes, AG2R-La Mondiale.

• Implication forte sur le dialogue social, pour un travail partenarial favorisant la co-construction économique et sociale : travail du dimanche, conventions collectives (transport de voyageurs, structuration de branches).

• Accentuation de notre soutien à nos syndicats adhérents : les syndicats patronaux doivent fédérer et porter leurs idées, et le Medef Réunion s’en fera l’écho :

"Ensemble on va plus loin".