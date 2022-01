En février, le RSMA débarque de nouveau chez vous ! Le camion podium du régiment fait son grand retour dans vos communes pour aller à votre rencontre ! À l'occasion de cette tournée, les jeunes auront la possibilité de trouver la formation qui leur correspond en échangeant avec les équipes sur place. Au total, 12 étapes sont prévues lors de ce tour. Nous vous mettons ci-dessous le communiqué du RSMA pour plus d'informations. (Photo : RSMA)

Avec plus de 38 formations, le RSMA regorge d’opportunités professionnelles. Des métiers du tourisme au bâtiment il y en a pour tous les goûts. Mais comment trouver la bonne formation ? Le régiment a tout prévu ! Pendant la tournée, des tests d’orientation seront proposés pour les jeunes souhaitant être conseillés. Ils pourront ainsi répondre à une série de questions débouchant sur la formation professionnelle qui leurs ressemblent le plus.



Afin de trouver leur voie, les jeunes peuvent également se rendre sur le site prendstaplace.re et effectuer le test du RSMA.



Les étapes de la tournée sont les suivantes :



1/02 :



Saint-André de 8h à 12h à la mairie, place du 2 décembre BP 505 97440 Saint-André



Salazie de 13h à 17h à la mairie, 1 place Theodore Simonette, 97433 Salazie



02/02 :



Dos D'Âne de 13h à 17h à la mairie, au 21 rue du Père lucien Courteaud, 97419 Dos d'Âne



03/02 :

La Saline les hauts de 8h à 12h, sur la palce du marché, 10 quai Gilbert, 97460 Saint-Paul



La Plaine bois de nèfles de 13h à 17h au complexe sportif, rue des caramboles 97411 Saint-Paul



07/02 :



Saint-Leu de 8h à 12h



L'Etang-Salé de 13h à 17h à la mairie, BP 903 Avenue Raymond Barre, 97427 l'Etang-Salé



Cilaos de 9h à 16h à la mairie, 66 rue du père Boiteau, 97413 Cilaos



08/02 :



Saint-Benoît de 9h à 16h à la mairie, 2 rue Georges Pompidou, 97470 Saint-Benoît



09/02 :



Saint-Joseph de 9h à 16h au village Bougé jeunesse, 234 Rue Raphaël Babet, 97480 Saint-Joseph



10/02 :



La Plaine des Palmistes de 8h à 12h à la mairie, Rue de la R2publique, RN3, 97431 La Plaine des Palmistes



Le Tampon de 13h à 17h à la mairie, 256 rue Hubert Delisle CS 32117, 97431 Le Tampon