BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 28 janvier 2022 :



- Réunion avec Macron : beaucoup de bruit pour pas grand chose

- Batsirai s'affaiblit et repasse déjà au stade de tempête modérée

- Futurs étudiants, vous avez jusqu'au 29 mars pour vous inscrire sur Parcoursup

- Seine-et-Marne : le corps d'un enfant de 10 ans retrouvé dans une valise

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Les jours se ressemblent

La réunion en visioconférence entre les élus ultramarins et Emmanuel Macron, Olivier Véran et Sébastien Lecornu, était très attendue ce jeudi soir 27 janvier 2022. Des annonces fortes notamment étaient espérées, faisant se dépêcher sur place plusieurs des invités pour leur permettre de mettre sur la table leurs demandes. Finalement, sur deux heures de réunion, à l'étonnement de tous - nous les premiers - aucune mesure forte n'a été annoncée. C'est comme un air de campagne présidentielle qui flotte finalement sur ce qu'on ne peut qu'appeler qu'une opération de communication, plutôt qu'un véritable échange entre les Outre-mer et le gouvernement

Le deuxième système de la saison, baptisé Batsirai, s'est rapidement renforcé pour atteindre le stade de cyclone intense ce jeudi 27 janvier 2022. Mais ce vendredi matin, il s'est affaiblit pour redevenir tempête modérée. Celle-ci se trouve à 2.115 km de nos côtes, aucune alerte n'est donc en cours pour La Réunion.

L'inscription sur la plateforme Parcoursup est ouverte depuis le jeudi 20 janvier. Les candidats peuvent donc dès à présent et jusqu'au 29 mars formuler leurs voeux pour intégrer la formation souhaitée. Tout se fait en ligne et les élèves de terminales ainsi que les étudiants de 1ère année qui veulent se réorienter sont éligibles à l'inscription sur la plateforme.

Le corps sans vie d'un enfant de 10 ans a été retrouvé dans une valise en Seine-et-Marne. La mère de l'enfant est activement recherchée. Une enquête pour homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans a été ouverte et confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles.

Pour Matante Rosina, les jours se ressemblent. Ce vendredi 28 janvier 2022, elle prévoit un réveil sous le soleil et l'arrivée des nuages l'après-midi dans les hauts. Quelques petites averses pourraient intéresser la baie de la Possession. Le vent souffle sur les plages.