L'inscription sur la plateforme Parcoursup est ouverte depuis le jeudi 20 janvier 2022. Les candidats peuvent donc dès à présent et jusqu'au 29 mars formuler leurs voeux pour intégrer la formation souhaitée. Tout se fait en ligne et les élèves de terminale ainsi que les étudiants de première année qui veulent se réorienter sont éligibles à l'inscription sur la plateforme.

Comme chaque année, la plateforme parcoursup.fr a rouvert ses portes. Les candidats vont donc pouvoir choisir leurs formations. Pour cela, ils vont s'inscrire sur le site, constituer un dossier puis formuler leurs vœux c'est-à-dire choisir parmi les quelques 19.500 formations - dont plus de 6.000 en apprentissage - proposées sur la plateforme. Les formations vont du BTS à la licence en passant par les diplômes d'Etat. A noter que certaines écoles ne sont pas inscrites dans le registre ; les candidats doivent alors faire valoir leur dossier directement auprès de l'établissement.

Selon nos confrères du journal Le Monde, près de 640.000 lycéens et 200.000 étudiants en réorientation en France sont concernés.

Jusque-là, les candidats avaient entre le 21 décembre 2021 et le 20 janvier 2022 pour découvrir les formations qui étaient disponibles, et ainsi construire leur projet professionnel.

Les personnes qui ne sont pas concernées sont les étudiants redoublant leur première année, les candidats internationaux soumis à une demande d'admission préalable, les personnes qui ne souhaitent candidater qu'à des formations d'enseignement supérieur étrangères et les étudiants en césure.

Les élèves de terminale et les étudiants réunionnais ont ainsi jusqu'au 29 mars, 23h59 (heure Métropole, soit 2h59 le 30 mars chez nous) pour s'inscrire sur parcoursup.fr. Ils peuvent ainsi formuler jusqu'à 10 vœux et 20 sous-vœux.

- Comment s'inscrire et constituer son dossier de candidature -

Le candidat doit saisir son INE (identifiant national élève) et y inscrire une adresse mail valide. Ensuite, il faut renseigner les informations du point de vue de l'état civil tels que le numéro de téléphone, l'adresse, la date de naissance… ou alors y inscrire les renseignement sur la scolarité. Une fois toutes ces informations rentrées, ils est alors possible d'inscrire les vœux, les formations souhaitées.

Du 30 mars au 7 avril, il faut finaliser le dossier et ainsi confirmer les vœux formulés. Il sera demandé par la même occasion d'autres documents tels qu'un CV, une lettre de motivation, ou encore un portfolio. Puis du 2 juin au 15 juillet, les réponses seront envoyées et il faudra répondre obligatoirement à chaque proposition dans les délais indiqués et s'inscrire définitivement dans la formation choisie, indique le site de Parcousup.

En mars 2021, près de 16.414 candidats réunionnais s'étaient alors inscrits sur la plateforme, dont 11.168 élèves de terminale en 2021.

Les formations qui avaient été le plus solicitées par les candidats à La Réunion étaient : le diplôme d'État d'infirmier, le PASS (parcours d’accès spécifique santé), les écoles d'ingénieurs, la licence de droit, la licence en administration économique et sociale.

