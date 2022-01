Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

En ce début d'après-midi, ce vendredi 28 janvier 2022, un poids lourd s'est retourné sur la quatre voies, au niveau de la caserne Lambert, en provenance du Barachois et en direction de l'ouest. À 16h30 le véhicule bloquait toujours la route. La route est en effet coupée sur cette portion et 11 km embouteillages se sont formés au niveau de l'accident. Heureusement, aucun blessé n'est à signaler. Les forces de l'ordre, les pompiers ainsi que des dépanneurs sont sur place pour régulariser le trafic et tenter de dégager la route. L'accès à la route du Littoral s'est fans un premier temps par le boulevard Sud. Vers 17h20, la circulation était rétablie (Photo rb/www.ipreunion.com)

