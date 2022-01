Le deuxième système de la saison, baptisé Batsirai, s'est rapidement renforcé pour atteindre le stade de cyclone intense ce jeudi 27 janvier 2022. Mais ce vendredi matin, il s'est affaiblit pour redevenir tempête modérée. Celle-ci se trouve à 2.115 km de nos côtes, aucune alerte n'est donc en cours pour La Réunion. (Photo : Mtotec)

Les vents sur mer de Batsirai atteignent 85 km/h et ses rafales sur mer 120 km/h. Le système se trouve à l'est du bassin des Mascareignes, à 2.115 km de La Réunion eet 3.330 de Mayotte. Il se déplace vers l'ouest à une vitesse de 31 km/h.



Batsirai "a poursuivi sa phase d'affaiblissement rapide et est maintenant déclassé en simple tempête tropicale" prévient Météo France dans son bulletin matinal ce vendredi. "Ces variations rapides d'intensité sont typiques des systèmes de petite taille telle que Batsirai à l'heure actuelle. Il se situe encore loin à l'Est des Mascareignes (plus de 1300 km de Rodrigues) et ne présente pas de menace immédiate."



Côté trajectoire, Météo France indique que la tempête "devrait poursuivre son déplacement global vers l'Ouest au cours des prochains jours (avec des fluctuations de cap tantôt un peu plus Sud-Ouest tantôt un peu plus Nord-Ouest)". Le système va donc se rapprocher des Mascareignes "et notamment de Rodrigues, premier territoire potentiellement sur sa trajectoire courant première partie de semaine prochaine". Qu'il s'agisse de son intensité ou de sa trajectoire, les prévisions restent encore incertaines, "notamment au-delà de dimanche".

Les îles des Mascareignes ne seront pas concernées avant trois jours. "Les habitants de l'ensemble des Mascareignes (Rodrigues, Maurice et La Réunion) sont donc invités à se tenir au courant de l'évolution de Batsirai" ajoute Météo France. La tempête pourrait se renforcer à nouveau à partir du 2 février selon les prévisions actuelles pour atteindre le stade de forte tempête.



Aucune alerte n'est en cours à La Réunion.

