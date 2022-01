Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 24 janvier au vendredi 28 janvier 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 24 janvier - Rentrée scolaire : un protocole sanitaire complexe, le Covid toujours bien présent

* Mardi 25 janvier - Au moins six morts dans une bousculade en marge du match Cameroun-Comores

* Mercredi 26 janvier - Covid-19 : 91% des lits de réanimation occupés, nombre de décès record

* Jeudi 27 janvier - Faux pass : un jeu d'enfant qui peut coûter (très) cher

* Vendredi 28 janvier - Réunion avec Emmanuel Macron : beaucoup de bruit pour pas grand chose

Après un mois de vacances, c'est la rentrée pour des milliers d'enfants réunionnais ce lundi 24 janvier 2022. Alors que le nombre de cas de Covid-19 continue toujours d'augmenter, le rectorat a fait le choix de maintenir cette rentrée, et ce malgré les réticences des personnels éducatifs envers le protocole sanitaire. Aucune adaptation n'a en effet été apportée à ce dernier, malgré la situation sanitaire, et les syndicats s'inquiètent désormais du manque de moyens humains pour faire face à l'absentéisme que pourrait causer le Covid-19, à l'instar de l'Hexagone où la fermeture de classes bat des records.

Une bousculade a fait huit morts et une cinquantaine de blessés lundi soir devant un stade de Yaoundé, avant un match de Coupe d'Afrique des nations entre le Cameroun et les Comores, selon les autorités. La Confédération africaine de football (CAF) indique enquêter pour obtenir plus de détails sur ces incidents.

Du 15 au 21 janvier 2022, 65 patients sont hospitalisés en réanimation, sur les 111 lits disponibles et alors que 36 autres patients sont aussi en soins critiques pour d'autres pathologies, le taux d'occupation en réa grimpe à 91% ce mardi. Les autorités sanitaires indiquent que 38 personnes dont décédées des suites du Covid-19, 33 d'entre elles n'étaient pas vaccinées. Le taux d'incidence s'élève désormais à 5.480 pour 100.000 habitants contre 3.668 la semaine dernière. 46.914 nouveaux cas ont été détectés en une semaine et un test sur trois est positif. Tous les indicateurs sont en rouge et ne cessent de grimper, et la tension hospitalière se confirme.

Se procurer un faux pass sanitaire ? C'est presque un jeu d'enfant... Depuis quelques mois, les propositions de faux pass abondent sur Facebook, Instagram, Télégram ou Snapchat. Les comptes de vendeurs éclosent à grande vitesse. D'après Gérald Darmanin, 192.483 faux pass sanitaires étaient décomptés en France au 30 décembre 2021. A La Réunion, plusieurs affaires du genre sont actuellement traitées par la justice. Devant l'ampleur de ce nouveau trafic de documents, les autorités souhaitent renforcer les sanctions prévues à l'encontre des fournisseurs et de leurs bénéficiaires.









La réunion en visioconférence entre les élus ultramarins et Emmanuel Macron, Olivier Véran et Sébastien Lecornu, était très attendue ce jeudi soir 27 janvier 2022. Des annonces fortes notamment étaient espérées, faisant se dépêcher sur place plusieurs des invités pour leur permettre de mettre sur la table leurs demandes. Finalement, sur deux heures de réunion, à l'étonnement de tous - nous les premiers - aucune mesure forte n'a été annoncée. C'est comme un air de campagne présidentielle qui flotte finalement sur ce qu'on ne peut qu'appeler qu'une opération de communication, plutôt qu'un véritable échange entre les Outre-mer et le gouvernement



