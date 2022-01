Publié il y a 4 heures / Actualisé le Jeudi 27 Janvier à 15H18

La Chambre de Métiers et l'Urma de Sainte Clotilde en collaboration avec l'Unec (Union nationale des entreprises des coiffures) ont proposé une formation de perfectionnement aux professionnels de la coiffure " Coupe tendances 2022" du 23 au 30 janvier 2022 au centre de formation de Sainte-Clotilde. La finale qui aura lieu ce dimanche à 15h15 au Centre de Formation de Sainte Clotilde Rue Stanislas Gimart sera animée par Cyril Bazin et Sarah Guimond (1er Prix des Trophées de l'excellence Artisanale 2021, coiffeur créateur et formateur dans toute la France) qui s'illustreront sur scène. (Photo : AFP)

