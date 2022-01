BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce dimanche 30 janvier 2022 :



- La langue des signes elle aussi a dû s'adapter à la crise sanitaire

- Batsirai a atteint le stade de cyclone

- A2A : la première agence artistique de La Réunion

- Actu improbable - Chien sauvé avec une saucisse, Fight Club à la sauce chinoise, un spam qui valait des millions

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une île coupée en deux

On a l'habitude de les voir tous les jours à la télévision, à côté du Président ou plus localement du préfet de La Réunion. Pourtant on en oublie leur présence : les interprètes en langue des signes. Essentiels pour permettre à la communauté sourde de suivre discours et conférences, ils et elles ont dû s'adapter au Covid-19 et tout son vocabulaire. Crise sanitaire oblige, c'est toute une panoplie de nouveaux signes qui ont dû être trouvés.

Le deuxième système de la saison, baptisé Batsirai, s'est rapidement renforcé pour atteindre le stade de cycline ce dimanche 30 janvier 2022. Celui-ci se trouve à 1.355 km de nos côtes, aucune alerte n'est en cours pour La Réunion. Et elle pourrait atteindre le stade de cyclone intense le jeudi 3 février 2022.

A2A regroupe comédien.ne.s, figurant.e.s et autres professionnel.le.s du cinéma, du spectacle et de la publicité à La Réunion. Créée en novembre 2021, A2A est une sorte d'agenda pour les productions locales comme nationales à la recherche de comédien.ne.s ou figurant.e.s. L'agence les accompagne notamment au niveau artistique et juridique.

Au menu du zot lé pa payé de cette semaine, du lundi 24 au vendredi 28 janvier 2022 : comment sauver un chien des marécages, simplement avec une saucisse accrochée à un drone. Quand la fin d'un film ne plait pas aux Chinois, ils la changent, Fight Club à la sauce chinoise c'est autre chose. Enfin, qui supprime ses spams sans les lire ? la majeure partie des gens, nous supposons et heureusement que cette américaine les a lus avant, elle a remporté 3 millions de dollars à la loterie. Vous regarderez vos spams autrement désormais.

C'est une île coupée en deux pour ce dimanche 30 janvier 2022. Matante Rosina prend son parapluie pour la moitié est du département. Ailleurs, le soleil prédomine. Dans l'après-midi, les nuages s'emparent de l'intérieur de l'île. Des petites pluies pourraient arroser les hauts de Saint-Denis et de Saint-Gilles. Les plages de l'ouest sont sous le soleil.