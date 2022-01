A2A regroupe comédien.ne.s, figurant.e.s et autres professionnel.le.s du cinéma, du spectacle et de la publicité à La Réunion. Créée en novembre 2021, A2A est une sorte d'agenda pour les productions locales comme nationales à la recherche de comédien.ne.s ou figurant.e.s. L'agence les accompagne notamment au niveau artistique et juridique. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

A2A fondée en novembre 2021 par Régis Quimbre, Mickaël Hoareau, Alexandra Honorine et Audrey Quimbre, est une agence artistique à "rayonnement régional et national" qui référence les professionnel.le.s du cinéma, du spectacle et de la publicité du territoire sur sa plateforme web. L'agence est d'ailleurs soutenue par la Région Réunion et l'Agence Film Réunion.

Comédien.ne.s, figurant.e.s, réalisateurs, réalisatrices, metteur.se.s en scène, scénaristes, auteurs, autrices, compositeurs, compositrices, et également des figurant.e.s sont disponibles grâce à l'A2A.



"La Réunion est le dernier territoire qui ne référençait pas ses comédiens et comédiennes" explique Régis Quimbre, comédien et un des fondateurs de l'agence. "Nous l'avons crée pour que les productions locales, nationales et étrangères puissent les connaître" explique Régis Quimbre.



L'agence compte à ce jour 50 comédiens et comédiennes dont Mickaël Hoareau, Audrey Clain, Jessica Peyzieux et bien d'autres illustres artistes. "Nous avons des talents qui ont participé au tournage de la série policière OPJ et du film Hawaï" précise Régis Quimbre.

Pour celles et ceux qui ne visualiserait (toujours) pas le travail d'une agence artistique, c'est très simple. "On se rapproche de Dix pour cent" souligne Régis Quimbre. "On accompagne les comédien.ne.s au niveau artistique et juridique, on les met en relation avec les productions et professionnel.le.s de l'audiovisuel, du cinéma et d'autres secteurs" explique-t-il.

Dix pour cent est une série française dont la saison quatre a été primée aux International Emmy Awards en novembre 2021 et qui retrace l'histoire d'une agence artistique "A.S.K" (Agence Samuel-Kerr) à Paris, avec de grands acteurs et actrices comme Jean Dujardin, Cécile de France, Ramzy Bédia, Virginie Efira...

A2A a quatre principale fonction : contribuer "à la politique régionale dynamique en matière de soutien au cinéma, "à l’audiovisuel et aux nouveaux médias". Participer à une "meilleure représentation des talents locaux" et également à "l'égalité des chances à tout candidat aux castings et la reconnaissance des métiers liés au cinéma et à l’audiovisuel".



Les productions interessées par les talents peuvent ainsi retrouver les photos, CV artistique, mensurations et autres informations sur le site de l'A2A.



"Notre but c'est que les productions locales et nationales notamment sur les gros films et séries prennent des comédiens et comédiennes de La Réunion. C'est plus simple pour eux de se faire connaître dans ce genre de production pour ensuite décrocher d'autres rôles plus importants" explique Régis Quimbre.

​vl/www.ipreunion.com / [email protected]