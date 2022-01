Pour le week-end du 28 au 30 janvier 2022, les effectifs de police de la Direction départementale et de la sécurité publique de La Réunion ont réalisé sur le département des opérations de sécurisation et de sécurité routière. La gendarmerie relève près de 334 infractions dont 34 permis retirés. La police elle fait état de 66 infractions dont 9 délits. Nous publions ci-dessous le communiqué de la police et celui de la gendarmerie. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

• Du côté de la police

Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 12 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 28 au 30 janvier 2022 permettant de relever 66 infractions soit 09 délits

dont :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 3 (taux compris entre 0,78 et 0,89 mg/ l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 3

- défaut de permis de conduire : 2

- refus d'obtempérer : 1

45 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 57 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 1

- défaut de port de casque : 1

- défaut d'équipement : 10

- défaut de contrôle technique : 12

- autres : 33

• Du côté de la gendarmerie :

Au cours du week end, les motocyclistes de l’E.D.S.R en appui des compagnies de gendarmerie ont mené des nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents.

NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 22

NOMBRE D INFRACTIONS : 334

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 34

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 14

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 11

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 34 dont 19 fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 8

NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 10

NOMBRE DE VITESSES : 224 dont 13 interceptions

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 4

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 12

NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 7



NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 2



NOMBRE DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT ET NON PORT DE CASQUE PILOTE DEUX-ROUES : 11

NOMBRE DE NUISANCE / POLLUTION ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION : 7



NOMBRE DE GARDE A VUE : 2

Faits Particuliers :

Dans l’après-midi du vendredi 28 janvier 2022, un conducteur d'un véhicule est contrôlé par la BMO de ST Benoit, sur la RN2 à une vitesse de 141 km/h pour 110. Intercepté, ce bénédictin n'est pas titulaire du permis de conduire, positif aux stupéfiants et au volant d’un véhicule non assuré. L’Intéressé est immédiatement placé en garde-à-vue pour les faits reprochés et en raison d’un état de "récidive légale". Son véhicule est placé en fourrière. Poursuivant leurs investigations, les militaires découvrent que le mis en cause fait l’objet de deux fiches recherches, en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement... Déféré devant les magistrats, il a été immédiatement écroué.



Samedi 29 janvier 2022, de 20h00 à 23h30, les militaires de la Cie de ST Benoit, appuyés des motocyclistes de l’EDSR ont réalisé un poste de contrôle routier, à l’intersection des axes RN3/RN2 sur le rond point des plaines de la commune de ST Benoit. Au cours de ce service, 14 infractions ont été relevées à l’encontre d’usagers, manifestement enclin à ne pas respecter le code de la route. Parmi les infractions relevées, 2 conduites sous stupéfiants, 3 alcoolémies délictuelles, 3 conduites sans permis, 3 défauts d’assurance, 1 non respect de feu route, 1 non port de ceinture de sécurité et 1 défaut de contrôle technique, ont motivé la mise en fourrière de 5 véhicules.