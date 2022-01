On a l'habitude de les voir tous les jours à la télévision, à côté du Président ou plus localement du préfet de La Réunion. Pourtant on en oublie leur présence : les interprètes en langue des signes. Essentiels pour permettre à la communauté sourde de suivre discours et conférences, ils et elles ont dû s'adapter au Covid-19 et tout son vocabulaire. Crise sanitaire oblige, c'est toute une panoplie de nouveaux signes qui ont dû être trouvés. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Du haut de ses 12 ans de métier, Teddy Técher aura connu un bouleversement de taille dans sa carrière : le Covid-19. La pandémie a emmené avec elle tout un tas de nouveaux mots, qu'il a bien fallu traduire pour permettre à la communauté sourde de suivre les discours du gouvernement ou des autorités sanitaires locales.

Coronavirus, test RT-PCR, cas contact, Pfizer, ARN-messager… autant de termes complexes pour lesquels les interprètes en langue des signes ont dû trouver des équivalents du bout des doigts.

"Ce qu'il faut faire c'est essayer de se contacter entre interprètes pour se mettre d'accord sur un signe si celui-ci n'existe pas. On va d'abord se renseigner auprès de la communauté sourde, mais aussi sur internet pour consulter les dictionnaires" explique Teddy Técher. "Si le signe n'existe pas on peut commencer par le dactylographier mais évidemment, ça va être difficile si le mot revient une vingtaine de fois dans un discours. A ce moment-là on met en place un signe puis on le fait valider – ou pas – par la communauté sourde."

Le nouveau signe a donc un peu de chemin à faire avant d'être compris et accepté de tous. Et trouver des interprétations suffisamment justes n'a pas toujours été une partie de plaisir. "Lorsqu'il y a eu le débat sur l'hydroxychloroquine, ça a été très difficile de trouver un signe. Certains vont l'abréger en disant H-C-Q, d'autres ne vont faire que le H et ensuite le labialiser" se souvient Teddy Técher.

Traduire le nom des laboratoires n'a pas été chose simple non plus. "Pour Pfizer-BioNTech, il faut là encore soit le dactylographier soit commencer par la première lettre et finir par la dernière" ajoute-t-il.

D'autres termes par exemple sont plus "imagés" comme le confinement, qui consiste à tourner la main au-dessus d'un cercle restreint, mot qui existait par ailleurs avant de parler Covid. Pour la quarantaine, l'interprète signe l'isolement : "maison" puis "reste" avant d'indiquer la durée (7 jours, 14 jours etc) (voir vidéo lexique ci-dessous).

Dans le discours du préfet, à côté duquel Teddy Técher s'est souvent trouvé en conférence de presse, "la difficulté c'est de ne pas savoir en avance ce qu'il va dire. On a tendance à croire que l'interprète connaît les restrictions à l'avance mais ce n'est pas le cas. Souvent on l'apprend 5 minutes avant que ça commence et on est obligé d'improviser et suivre le rythme".

Il est d'ailleurs souvent arrivé à l'interprète comme à ses collègues de devoir totalement improviser lorsqu'un mot encore inconnu est prononcé pour la première fois lors d'un discours. "Deux solutions : ou on improvise quelque chose en essayant de le rattacher à un mot synonyme ou proche, ou on le dactylographie. Si on n'a pas compris le mot parce qu'il est technique dans ce cas on ne traduit pas du tout. Il vaut mieux ne pas traduire que traduire n'importe quoi."

L'exercice n'est pas simple et Teddy Técher ne le cache pas. "Souvent les gens nous voient à la télé, pensent que ça se fait comme ça, que c'est la classe d'être à côté du préfet pour traduire des conférences de presse mais c'est un vrai stress et une vraie préoccupation pour savoir si la communauté sourde a bien compris notamment quand on traduit l'ensemble des restrictions" explique-t-il. "Ce sont davantage des moments de stress que des moments de gloire."

Et la crise sanitaire risque d'entraîner encore longtemps une adaptation pour les interprètes. Car si le virus continue à muter, la langue des signes elle aussi évolue.

Retrouvez ci-dessous notre lexique pour savoir parler Covid en langue des signes :

